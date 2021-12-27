В МЧС России рассказали об уроках, извлеченных из трагедии в «Зимней вишне» Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Законодательство после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» было изменено, и теперь ответственность за несчастные случаи несет владелец всего здания, в котором размещены магазины, рассказал временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

«Наконец-то изменено законодательство. Что было в «Зимней вишне»? В огромном здании – сотни организаций, и концов не найти – кто же отвечал за пожарную безопасность? Теперь такой центр рассматривается как единое целое, и ответственность несет владелец всего здания, будь то физическое, юридическое лицо или муниципальная администрация», – сказал он в интервью kp.ru.

Как отметил Чуприян, для совершенствования системы безопасности необходимо интегрировать гражданскую оборону и систему ликвидации чрезвычайных ситуаций, поскольку они решают одни и те же задачи, только в военное и в мирное время. По мнению врио главы МЧС, сегодня гражданская оборона приобретает исключительно прикладной характер и решает такие проблемы, как защита населения, территории, эвакуация людей, спасение материальных ценностей.

Напомним, 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек.