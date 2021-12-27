Набиуллина опровергла информацию о планах ЦБ собирать данные о переводах физлиц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В настоящее время регулятор работой с банками, в которых отслеживается риск использования их онлайн-платформ для платежей финансовым пирамидам, пояснила она.

«Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, для того, чтобы банки могли эффективно выстраивать здесь работу», – сказал она в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметила Набиуллина, в этих случаях ЦБ имеет право запрашивать обезличенный реестр платежей. Никакого тотального контроля за переводами физлиц или субъектов предпринимательства не будет ни в коем случае, заверила глава регулятора.

Сайт kp.ru разбирался, что на самом деле будет контролировать Центробанк.