Детский психолог дала советы, как убедить ребенка заказать нужный подарок Деду Морозу Фото: Наталия КРИВЕЦ

Новогодние подарки уже закуплены, а те, кто не усел это сделать, наверняка, придумали подходящие варианты. Детский психолог Полина Заргарова дала советы, что станет идеальным подарком для ребенка и не избалует его.

Но как быть, если родители присмотрели полезный подарок, а ребенок в письме к деду Морозу просит новенький iPhone»? Психолог Полина Заргарова уверена, что дарить столь дорогие презенты не стоит, но ощущение волшебства нужно сохранить.

То, что с позиции взрослого, полезный и нужный подарок, ребенку может показаться совсем другим. Но это не значит, что дорогой подарок доставит огромную радость. В этом вопросе куда большую роль играет ощущение волшебства.

- Радость — это ожидание чего-то. Долго ожидая какой-либо предмет, ребенок испытает радость от его получения, — делится психолог с Пятым каналом.

Дорогие подарки для подрастающего поколения нежелательны с точки зрения психологии. Ребенок может разбить вещь, потерять или испортить ее, так как еще не понимает ценности денег, а взрослый будет переживать и нервничать.

К тому же, есть риск, что пойдет по нарастающей: сначала гаджет, потом дорогой компьютер, а затем и машину.

- Дети очень подвержены внушению и большинство рекламы рассчитано именно на них. Но если предложить ребенку куклу, то он обязательно ответит отказом. А если как бы невзначай поделиться, какую красивую куклу ваша коллега купила для своей дочки, то ребенок обязательно захочет такую же. Так правильно сформировать желание у детей, - дала совет эксперт.

В свою очередь психолог, доценту кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева объяснила, как справиться с предновогодней суетой. Ведь по статистике 46% россиян раздражают такие дела, как поиск подарков, приготовление праздничных блюд, закупка продуктов, а также общая суета и спешка, пишет ФАН.

существует даже так называемая предпраздничная депрессия. Симптомами такого состояния являются отсутствие жизненной энергии; пониженное настроение; склонность к уединению; разочарование, может быть, отчаяние; перепады настроения; беспокойный сон. Это еще не сама депрессия, а, скорее всего, депрессивное состояние, пишет газета "Известия".