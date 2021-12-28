Умер один из членов экипажа найденного в Удмуртии вертолета Ми-2

Пилота и пассажира Ми-2 отправили с места аварии в больницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из членов экипажа вертолета Ми-2, который совершил аварийную посадку в Увинском районе Удмуртии, скончался по пути в больницу. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб», - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Бречалов добавил, что второму пострадавшему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь, а «обстоятельства происшествия выясняются».

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о том, что спасателям удалось найти аварийно приземлившийся Ми-2, на борту вертолета находилось два человека – пилот и пассажир, обоих с травмами передали бригадам «Скорой помощи» и направили в больницу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 14.15 (мск) 27 декабря пилот вертолета Ми-2, который совершал облет магистральных нефтепроводов, сообщил о жесткой посадке. К месту аварии тут же выехали спасатели МЧС и бригады врачей «Скорой помощи».

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали доследственную проверку.