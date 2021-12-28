Минтруд предложил ввести новый порядок выявления россиян, нуждающихся в соцподдержке

В России планируют ввести порядок, который поможет выявить нуждающихся в государственной социальной поддержке Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Министерство труда и социальной защиты России предложило ввести в стране новый порядок выявления людей, которые нуждаются в соцподдержке государства. Информацию о россиянах с низкими доходами или тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, будут получать по межведомственным каналам.

Если подготовленный Минтрудом проект постановления правительства примут, то уже с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет активно выявлять нуждающихся в помощи граждан и предлагать им обратиться за пособиями. Об этом сообщает газета «Известия», чья редакция ознакомилась с документом.

Отмечается, что федеральная налоговая служба (ФНС) каждый день будет передавать в ПФР сведения о малоимущих и их родственниках, что позволит установить состав семьи и составить ее «портрет». Если члены семьи живут на средства ниже прожиточного минимума на человека, фонд для комплексной оценки будет делать запросы в другие ведомства, и в случае необходимости — предлагать помощь, объясняя людям их права на выплату пособий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что в России можно было бы вдвое снизить уровень бедности. По его мнению, это возможно реализовать через адресную поддержку нуждающихся семей в стране, и это потребовало бы относительно немного денег.