Более 1,2 миллиона школьников приняли участие в «Культурном марафоне»

Более 1,2 миллиона российских школьников приняли участие в «Культурном марафоне»

Во всероссийской акции «Культурный марафон», которую ежегодно проводят Яндекс, министерство культуры и министерство просвещения, с 10 ноября по 24 декабря приняли участие свыше 1,2 миллиона школьников и более 50 тысяч учителей. В 2021 году «Культурный марафон». В 2021 году он был посвящен кинематографу и первому киносеансу в России, который состоялся 125 лет назад.

Как сообщает пресс-служба образовательной инициативы Яндекса, в основе проекта — необычный мультимедийный онлайн-тест, разработанный экспертами Кинопоиска и Яндекса, его особенность в том, что он не проверяет знания, а погружает детей в культурный контекст. Во время марафона его участники ближе знакомились с искусством, которое обычно не изучают в школе. С помощью интерактивных заданий ребята узнавали, как устроено кино и какие приемы используют режиссеры.

После прохождения теста каждый школьник мог посмотреть фильмы и сериалы, на примерах из которых составлялись задания, а потом обсуждали увиденное, учась анализировать и формулировать свое мнение.

Кроме того, в рамках акции в этом году прошли открытые уроки с министром культуры Ольгой Любимовой и генеральным директором Яндекса Еленой Буниной, а также с создателями фильма «Майор Гром» — режиссером Олегом Трофимом и актером Сергеем Горошко.

Цель проекта «Культурный марафон» — вовлекать школьников в культурный контекст и увлекать новыми «предметами». В прошлом году в проекте, который был посвящен культуре народов многонациональной России, участвовали 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей.