Врио главы МЧС Чуприян признался, что не встречал никого строже Сергея Шойгу

Врио главы МЧС Александр Чуприян. Фото: пресс-служба МЧС

27 декабря – День спасателя. Накануне профессионального праздника спасателей врио главы МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян дал большое интервью обозревателю kp.ru Александру Гамову. В частности, он рассказал, что не встречал никого строже Сергея Шойгу – теперь министра обороны.

«Мне довелось служить при всех трех министрах, у нас же еще был министр Пучков. И у каждого было чему учиться. Но самый большой опыт, безусловно, получил от Сергея Кужугетовича. Я строже человека еще не встречал. И одновременно такого душевно наполненного по отношению к подчиненным. У него, как и у каждого руководителя, и кнут, и пряник. Просто бывают дозировки разные. У Шойгу все было хорошо сбалансировано», - рассказал Александр Петрович.

Он привел пример, когда единственный раз усомнился в интуиции бывшего главы МЧС, это произошло во время пожара в Манеже 14 марта 2004 года.

«Я такого пожара – по площади, по интенсивности – в жизни своей не видел. Разлет горящих головешек был чудовищный: улетали целые строительные конструкции метров за 500! Одни на МГУ летели, другие – в сторону Госдумы», - поделился воспоминаниями Чуприян.

Тогда Шойгу приехал на место происшествия, оценил обстановку и предупредил своего будущего преемника об опасности, которая грозит спасателям.

«Я думаю про себя: «Товарищ министр, спасибо, конечно, за заботу, но я уж тут сам все понимаю». И вдруг вижу, что на моих глазах фронтон пошел на нас! Мне бы развернуться да рвануть, а я шагнул назад и уперся в колесо пожарной машины. Присел и понял, что все, это мой конец. Фронтон упал. Там, у здания, есть фонарь, и теперь каждый раз, когда его вижу, я с ним здороваюсь. Потому что именно этот фонарь выдержал, когда полетели горящие обломки. Я сразу: «Где люди?» А они, как жуки, вылезают – оттуда, отсюда. Пересчитали, все целые. Слава тебе, господи!» - рассказал Чуприян.

«Я побежал к противоположному фронтону, стал кричать: срочно снимайте технику! Никто не понял зачем. Но только начали снимать, и здесь произошло обрушение и чуть помяло кабину... Вот я единственный раз усомнился в интуиции Шойгу, и Бог меня наказал», - подытожил он.

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