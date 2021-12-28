Жириновский предложил отменить новогодние каникулы, а вместо этого добавить к отпускам россиян 15 дней

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: REUTERS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы, поскольку длинные зимние праздники, по его мнению, не только бессмысленны, но и вредны: провоцируют людей на пьянство, драки и бытовые преступления. Вместо этого политик предлагает добавить к отпускам россиян 15 дней.

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит – имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнёт», - заявил Жириновский в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что можно также дать людям возможность, например, добавлять себе по одному – два выходных каждую вторую неделю.

«Десять дней новогоднего «локдауна» провоцируют людей на пьянство, растёт число бытовых преступлений, драк и тому подобное. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период», - продолжил депутат.

При этом, по его словам, в новогодние праздники граждане не могут заняться полезными делами или попутешествовать, поскольку «большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время».

«Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить», - подытожил Жириновский.