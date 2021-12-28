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Здоровье28 декабря 2021 12:45

Путин заявил о высоком уровне нейтрализации «омикрона» вакциной «Спутник V»

Президент РФ заявил, что российская вакцина «Спутник V» в высокой степени нейтрализует новый штамм коронавируса
Мария ПАВЛОВА
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Владимир Путин заявил о высоком уровне эффективности российской вакцины против омикрон-штамма COVID-19.

Владимир Путин заявил о высоком уровне эффективности российской вакцины против омикрон-штамма COVID-19.

Фото: REUTERS

О высоком уровне нейтрализации российской вакциной «Спутник V» омикрон-штамма коронавирусной инфекции заявил президент РФ Владимир Путин во вторник 28 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом Путин сказал во время обсуждения доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой, который она сделала на саммите глав государств – членов СНГ.

Путин рассказал, что информацию о высокой степени нейтрализации штамма «омикрон» российской вакциной ему предоставил руководитель института имени Гамалеи Александр Гинцбург во время разговора, который состоялся «два дня назад».

«Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи они провели исследования и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий», - сказал президент РФ.

Владимир Путин отметил, что, по его сведениям, «Спутник V» обеспечивает защищает от штамма «омикрон» примерно на 90 процентов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в своем докладе отметила, что COVID-19 начал приобретать признаки сезонного заболевания.