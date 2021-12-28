Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире28 декабря 2021 13:14

Билл Гейтс призвал сделать промышленность чистой, чтобы спасти планету

По его мнению, этого можно добиться, если объединить усилия
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Основатель Microsoft Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс

Фото: REUTERS

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс рассказал, как человечество может спасти планету. Этому вопросу филантроп посвятил статью для журнала Wired.

В первую очередь Гейтс призвал поменять методы ведения бизнеса, особенно для крупных корпораций. Миллиардер считает, что нужно найти способы выращивания продуктов питания, изготовления вещей, передвижения, выработки электроэнергии, обогрева и охлаждения зданий без выброса парниковых газов.

Как пишет Гейтс, несмотря на кажущуюся сложность, эта цель вполне достижима. И если вопрос изменения климата получит большой вес среди тем, которые обсуждаются в мире, этого можно будет добиться.

Как ранее писал сайт kp.ru, Миллиардер, предприниматель и филантроп Билл Гейтс на своей странице в Twitter поделился своим прогнозом по окончанию пандемии COVID-19. Основатель компании Microsoft уверен, что если человечество предпримет шаги в правильном направлении, то уже следующий, 2022-ой год может быть ознаменован окончанием пандемии коронавируса.