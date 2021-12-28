Билл Гейтс призвал сделать промышленность чистой, чтобы спасти планету

Основатель Microsoft Билл Гейтс Фото: REUTERS

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс рассказал, как человечество может спасти планету. Этому вопросу филантроп посвятил статью для журнала Wired.

В первую очередь Гейтс призвал поменять методы ведения бизнеса, особенно для крупных корпораций. Миллиардер считает, что нужно найти способы выращивания продуктов питания, изготовления вещей, передвижения, выработки электроэнергии, обогрева и охлаждения зданий без выброса парниковых газов.

Как пишет Гейтс, несмотря на кажущуюся сложность, эта цель вполне достижима. И если вопрос изменения климата получит большой вес среди тем, которые обсуждаются в мире, этого можно будет добиться.

Как ранее писал сайт kp.ru, Миллиардер, предприниматель и филантроп Билл Гейтс на своей странице в Twitter поделился своим прогнозом по окончанию пандемии COVID-19. Основатель компании Microsoft уверен, что если человечество предпримет шаги в правильном направлении, то уже следующий, 2022-ой год может быть ознаменован окончанием пандемии коронавируса.