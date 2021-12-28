Путин освободил Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Якунина от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директор Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Анатолий работал заместителем главы ФСИН с 2020 года. До этого он был помощником директора ведомства. Генерал-полковник с 2012 по 2016 годы возглавлял Главное управление МВД по Москве, в сентября 2016 года он был освобожден от должности и назначен руководителем оперативного управления МВД России.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 Путин освободил от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний генерала Анатолия Рудого.