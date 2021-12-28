На Украине заявили, что к Белый дом «унизительно» относится к Киеву Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов не воспринимают всерьез Украину и унизительно относятся к ее властям, считает украинский политтехнолог Виталий Бала. По его мнению, провал Киева во внешней политике связан непрофессионализмом.

«Об Украине уже говорят без Украины – что бы американцы публично не заявляли. Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий…Нужно, чтобы к управлению страной приходили люди, которые в этом понимают», – заявил Бала в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению политтехнолога, изменить ситуацию помогут досрочные выборы в Верховную раду, которые смогут вытянуть Украину из «катастрофы на внешней арене». Вместе с тем он считает, что «унизительное» отношение к стране проявляется лишь Белый дом, в то время как жители США относятся у украинцам нормально.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, как Украина становится биологическим полигоном США.