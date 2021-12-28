Сомелье дала советы, какие закуски подавать к разному алкоголю
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Что подавать к белому вину, а какие закуски подойдут к виски или коньяку? Ответ на этот вопрос знает сомелье Ирина Белкина.
Она рассказала про сочетаемость блюд и дала советы хозяйкам в преддверии праздника.
Игристое вино
Шампанское, Кава, Просекко, Франчакорта, Креман, полусухие, полусладкие, сухие и сладкие – ко всем этим напиткам подойдут легкие закуски. Сегодня модно подавать даже картофельные чипсы с солью.
А вот под сухие игристые вина хорошим дополнение станет салат оливье.
Полусухие или сладкие виды раскрываются в сочетании с десертами.
Белое вино
Его специалист выделяет особенно. Легкие вина подходят под любой стол. К ним можно подавать легкие салаты, курицу, белую рыбу, морепродукты.
Если есть желание сопроводить вино сыром, то лучше выбирать мягкие сорта с белой плесенью или нейтральные полутвердые.
- Совиньон Блан и козий сыр — это, наверное, лучшее сочетание текстур кислотности и аромата, - советует в беседе с Пятым каналом сомелье.
К бочковым винам подойдут сливочные соусы. Они же будут сочетаться с блюдами, приготовленными на гриле, овощами.
Красное вино
Это вино имеет свое правило: чем тоньше вкус и аромат вина, тем деликатнее должна быть закуска.
Красные вина не так требовательны к закускам, как белые. Например, под блюда, богатые специями, стоит подавать вина с ярким вкусом.
Плотное красное вино станет хорошим дополнением к мясным блюдам, дичи, грилю.
А легкое и фруктовое станет дополнением к испанской кухне.
Крепленые вина
Они самостоятельны и могут выступать в роли десерта. Подобрать к ним закуску непросто, так как слишком насыщен и сложен вкус.
Если же очень хочется что-то подать, то можно выбрать в жареные орехи вроде миндаля или грецкого, фруктам или соленые колбасы.
Крепкий алкоголь
Для водки, виски и коньяка важен регион происхождения.
- Например, для водки беспроигрышный вариант традиционная русская кухня с солеными грибочками или огурчиками. Водку лучше начинать закусывать с горячих блюд и постепенно переходить к холодным закускам, — учит Инна Белкина.
Коньяку стоит дать сольную партию. Но если без закусок не обойтись, то можно выбрать твердые сыры, нежные паштеты, ломтики семги с икрой.
-К виски для мясных гурманов я бы предложила говяжий язык или дичь с ароматом дымка. Любители рыбы могут выбрать копченого лосося или даже устрицы, - заключила сомелье.
Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT предложил размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов.