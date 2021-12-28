Сомелье дала советы, какие закуски подавать к разному алкоголю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что подавать к белому вину, а какие закуски подойдут к виски или коньяку? Ответ на этот вопрос знает сомелье Ирина Белкина.

Она рассказала про сочетаемость блюд и дала советы хозяйкам в преддверии праздника.

Игристое вино

Шампанское, Кава, Просекко, Франчакорта, Креман, полусухие, полусладкие, сухие и сладкие – ко всем этим напиткам подойдут легкие закуски. Сегодня модно подавать даже картофельные чипсы с солью.

А вот под сухие игристые вина хорошим дополнение станет салат оливье.

Полусухие или сладкие виды раскрываются в сочетании с десертами.

Белое вино

Его специалист выделяет особенно. Легкие вина подходят под любой стол. К ним можно подавать легкие салаты, курицу, белую рыбу, морепродукты.

Если есть желание сопроводить вино сыром, то лучше выбирать мягкие сорта с белой плесенью или нейтральные полутвердые.

- Совиньон Блан и козий сыр — это, наверное, лучшее сочетание текстур кислотности и аромата, - советует в беседе с Пятым каналом сомелье.

К бочковым винам подойдут сливочные соусы. Они же будут сочетаться с блюдами, приготовленными на гриле, овощами.

Красное вино

Это вино имеет свое правило: чем тоньше вкус и аромат вина, тем деликатнее должна быть закуска.

Красные вина не так требовательны к закускам, как белые. Например, под блюда, богатые специями, стоит подавать вина с ярким вкусом.

Плотное красное вино станет хорошим дополнением к мясным блюдам, дичи, грилю.

А легкое и фруктовое станет дополнением к испанской кухне.

Крепленые вина

Они самостоятельны и могут выступать в роли десерта. Подобрать к ним закуску непросто, так как слишком насыщен и сложен вкус.

Если же очень хочется что-то подать, то можно выбрать в жареные орехи вроде миндаля или грецкого, фруктам или соленые колбасы.

Крепкий алкоголь

Для водки, виски и коньяка важен регион происхождения.

- Например, для водки беспроигрышный вариант традиционная русская кухня с солеными грибочками или огурчиками. Водку лучше начинать закусывать с горячих блюд и постепенно переходить к холодным закускам, — учит Инна Белкина.

Коньяку стоит дать сольную партию. Но если без закусок не обойтись, то можно выбрать твердые сыры, нежные паштеты, ломтики семги с икрой.

-К виски для мясных гурманов я бы предложила говяжий язык или дичь с ароматом дымка. Любители рыбы могут выбрать копченого лосося или даже устрицы, - заключила сомелье.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT предложил размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов.