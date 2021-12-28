Юрист посоветовал жаловаться на фейерверки и петарды в МЧС Фото: Мария ЛЕНЦ

О том, что новогодняя ночь бывает беспокойной – знает каждый, но салюты любят запускать и в другие дни. Можно ли найти управу на тех, кто запускает фейерверки глубокой ночью, когда все спят. Ведь порой взрывы так сильны, что срабатывает сигнализация у авто.

Юрист, судебный представитель Василий Воробьев объяснил, куда можно жаловаться на взрывающиеся фейерверки и шум от них. Он уверен, что если обратиться в полицию, то такую жалобу, скорее всего, оставят без внимания.

А вот в МЧС рассмотрят, так как запуск фейерверков относится к нормам пожарной безопасности.

- Жаловаться на шум бесполезно, на для улицы нет нормативов по этому вопросу. А во за правилами пожарной безопасности, конечно же, следят. И это работа МЧС, - отметил юрист в беседе с NEWS.ru.

если же без салютов не обойтись, то стоит соблюдать правила безопасности. Самое важное правило, которое должен знать каждый любитель салютов и фейерверков: их запрещено запускать с рук. Вы можете сильно травмировать себя или вообще, лишиться конечностей. Конечно, есть экстремалы, которые не боятся поджигать ракеты в руках, но рисковать не стоит, передает Пятый канал.

Организовывать запуск нужно только на открытой площадке. А вот если салют не сработал через 20 минут после поджига, нельзя наклоняться над ним. бракованный снаряд стоит поместить в воду пару суток, а затем утилизировать.

Пиротехника на Новый год должна быть приобретена в установленном месте, при ее использовании важно следовать инструкции. И, самое важное, запускать салюты только в трезвом виде, сообщает телеканал "360".