Цифровые паспорта внедрят по всей России после тестирования в нескольких регионах Фото: МВД России

Внедрение цифровых паспортов по всей России планируется осуществить сразу после тестирования в нескольких регионах, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Запустим в пилотных регионах и сразу будем внедрять по всей стране», – сообщил глава Минцифры журналистам.

Как писал сайт kp.ru, с января 2023 года электронные паспорта начнут выдавать в Москве, Подмосковье и Татарстане. Как сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, системный проект цифрового документа уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов – микросхемы и бланка.

Документ будет иметь такой же статус, как и привычный бумажный паспорт. Он будет представлять собой пластиковую карту, содержащую персональные и биометрические данные владельца. По желанию владельца на микросхеме паспорта будет его электронная подпись.