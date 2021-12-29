Синоптики составили неожиданный прогноз погоды для Москвы на 29 декабря

В последнюю среду 2021 года будет довольно холодно Фото: REUTERS

В среду, 29 декабря 2021 года, в Москве ожидается холод до 10 градусов ниже нуля и гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду, а давление – около 755 миллиметров ртутного столба.

При этом ночью значительно похолодает. В темное время суток столбики термометра покажут до минус 15 градусов.

Рекомендуется быть осторожными при ходьбе и управлении транспортными средствами – прогнозируется гололедица.

В Подмосковье в среду, 29 декабря, будет немного холоднее – от -8 до -13 градусов днем, и до минус 18 градусов ночью.

Как ранее писал сайт kp.ru, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в Новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье. По его словам, жителей этой территории ждет "скандинавская еврозима".