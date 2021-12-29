Видео последнего пути замерзшего насмерть мальчика в Дубне опубликовала прокуратура

Прокуратура опубликовала видео последнего пути замерзшего насмерть мальчика в Дубне Фото: скриншот видео

Прокуратура Московской области опубликовала запись с камер видеонаблюдения, где можно увидеть 11-летнего мальчика, тело которого позже найдут на улице Программистов в подмосковной Дубне.

На кадрах видно, как ребенок идет по тротуару вдоль проезжей части.

Напомним, утром 27 декабря 11-летний мальчик отправился в школу «Возможность». Ребенок с особенностями в развитии, плохо разговаривает и практически не идет на контакт. Школьник должен был сесть на специальную маршрутку, которая отвезла бы его в учебное учреждение. Но вместо этого потерял ориентацию и сел на городской автобус. Позже тело ребенка нашли. Оказалось, что он провалился под лед и умер от обморожения.

Позже подмосковная прокуратура сообщила, что организовала проверку трагедии. В частности, ведомство намерено проверить действия родителей погибшего на предмет соблюдения родительских обязанностей.