Ставка аренды однокомнатных квартир в России достигла 15,4 тысячи рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики портала "Мир квартир" сообщили, что среднестатистическая однокомнатная квартира в России сдается за 15,4 тысячи рублей в месяц (плюс 15%), "двушка" - за 20,9 тысячи (плюс 14%), трехкомнатная квартира - за 27,9 тысячи рублей в месяц (плюс 16%).

"В этом году резко сократилось предложение на рынке аренды: на пике ажиотажного спроса на покупку квартир многие собственники предпочли продать их по хорошей цене вместо того, чтобы продолжать сдавать в аренду", - рассказали в компании изданию Lenta.ru.

Отмечается, что больше всего аренда квартир подорожала в Сочи, Калининграде, Краснодаре, Махачкале и Кирове.

Накануне эксперты также сообщили, что за минувший год стоимость арендного жилья в России увеличилась на 31%. Причиной стал высокий спрос такого рода недвижимости, рассказывает телеканал "360".

Ранее заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова рассказала, как быстро и правильно сдать квартиру в аренду.

По словам специалиста по недвижимости, нужно провести показ жилья и рассказать о всех преимуществах потенциальному арендатору, а также важно грамотно оформить сделку, учтя все нюансы в договоре, передает ФАН.