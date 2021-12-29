Джоан Роулинг все же появится в спецэпизоде «Гарри Поттера» к 20-летию первого фильма

Джоан Роулинг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская писательница, автор серии книг по вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг все же появится в специальном выпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Об этом сообщила газета Independent.

Ранее стриминговая платформа HBO Max выпустила официальный трейлер, в котором не было упоминаний о Роулинг. СМИ связали это с недавними высказываниями писательницы о трансгендерах.

В прошлом году Роулинг опубликовала у себя публикацию с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». И сопроводила материал ироничным комментарием: «Люди, которые менструируют». Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?». На британку тут же обрушился шквал гневных комментариев от тех, кто оскорбился. Джоан потребовали засудить за трансофобию.

Как сообщил Independent, в спецэпизоде актеры будут обсуждать влияние книг о Гарри Поттере на их личность. После этого покажут и саму Роулинг.

Выход «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» намечен на 1 января 2022 года.