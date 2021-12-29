В России вырос спрос на туристическое и лыжное снаряжение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты AliExpress Россия сообщили, что спрос на туристическое и лыжное снаряжение перед новогодними праздниками в России вырос в 1,6 раза.

"Особой популярностью в категории пользуются перчатки для трекинга, противотуманные лыжные очки и горнолыжные шлемы. На такие товары россияне готовы потратить от 600 до 3,5 тысяч рублей", - сообщили в компании изданию "Газета.ru".

Кроме того, россияне почти в 1,5 раза чаще стали покупать зимние теплые перчатки с ветрозащитой.

Жители России планируют провести новогодние праздники за пределами страны.Россияне скупили почти все туры на популярные в Новый год курорты, несмотря на то, что цены на них выросли, рассказывает ФАН.

Ранее стало известно, что спрос на отдых в банях вырос перед Новым годом. Отмечается, в последнее время бани также начинают любить и молодые люди, передает телеканал "360".