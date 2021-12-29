Врач-терапевт рассказал, что перед выходом на улицу в мороз нужно пить больше воды и надевать несколько слоев одежды

Врач-терапевт рассказал, как избежать обморожения на улице Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито заявил, что находиться на улице в декабре особенно опасно из-за риска переохлаждения.

"Рекомендованного безопасного время нахождения на улице естественно нет - это может быть от нескольких десятков минут до часов. Но в целом все это зависит опять же от состояния организма, от того насколько тепло он одет, заправлен пищей, адекватно гидратирован", - рассказал специалист в беседе с "Пятым каналом".

Жито отметил, что для хорошей терморегуляции он советует перед выходом на улицу пить побольше воды, есть обогащенную жирами пищу и надевать два-три слоя одежды.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, как избежать обморожения и оказать первую помощь.

Если у вас или ваших близких появились признаки обморожения, то следует исключить риск проникновения инфекции через пораженную кожу и предупредить заражение крови. Для этого следует обратиться в клинику, где врач назначит соответствующие анализы.