Нарколог посоветовал воздержаться от крепкого и газированного алкоголя в новогоднюю ночь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев посоветовал в новогоднюю ночь воздержаться от крепких и газированных спиртных напитков.

"Газы способствуют более интенсивному опьянению, более быстрому всасыванию алкоголя в кровь", - рассказал специалист.

Нарколог добавил, что к новогодним праздникам нужно готовится заранее. Так, он посоветовал провести фармакологическую подготовку к застолью.

"Принять препараты, защищающие печень, гепатопротекторы, и накануне выпить несколько таблеточек сорбентов, угля активированного или Фильтрума", - резюмировал специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

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