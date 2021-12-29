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Политика29 декабря 2021 13:54

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку кооперации в авиастроении

Президенты встретились 29 декабря в Санкт-Петербурге
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретились в среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге. В ходе общения глава республики поблагодарил своего коллегу за поддержку кооперации в авиастроении, сообщает Телеграм-канал "Пул Первого".

"Спасибо, опять же, что вы поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиастроению. Мы уже многое можем делать в кооперации, тем более, они востребованы для российского авиастроения", - заявил Лукашенко.

Путин согласился с этим утверждением. Он отметил, что кооперация по этому вопросу будет отражена в одном из поручений, которые российский лидер отдаст правительству по результатам встречи с Лукашенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, перед началом встречи двух президентов, местом проведения которой выбран Санкт-Петербург, Владимир Путин лично заехал на автомобиле за своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Это уже шестая встреча глав государств за 2021 год.