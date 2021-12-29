В Белоруссии направили в суд уголовное дело в отношении россиянки Сапеги

Генпрокуратура Белоруссии передала в суд дело россиянки Софии Сапеги. Фото: социальные сети.

Уголовное дело в отношении россиянки Софии Сапеги направила в суд Генеральная прокуратура Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура сообщает, что Сапеге инкриминируется разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также должностного лица, выполняющего служебные обязанности и иного лица, выполняющего общественный долг. Также россиянку обвинят в организации вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел, организации угрозы в отношении судьи и организации воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

София Сапега вместе с другими лицами, в том теми, кто не был гражданами Белоруссии, создала и администрировала несколько Telegram-каналов. По версии следствия, эти каналы дискредитировали действующую власть Беларуси и ее правоохранительный блок, разжигали рознь и вражду, организовывали преступления. На этих каналах были размещены персональные данные не менее 238 человек, в том числе милиционеров, прокуроров, судей, журналистов, чиновников, уточнили в прокуратуре.

«После опубликования информации в адрес потерпевших стали поступать угрозы применения насилия к ним и их близким, повреждения имущества. В отношении некоторых из них совершены иные преступления», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

23-летняя гражданка России София Сапега была задержана вместе со своим другом блогером Романом Протасевичем 23 мая после того, как самолет Ryanair, на котором они возвращались из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Подробности здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось, что София Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко помиловать ее.