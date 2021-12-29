Читатели Die Zeit раскритиковали военную помощь Литве со стороны Германии

Читатели немецкой газеты раскритиковали размещение войск НАТО неподалеку от российских границ. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали проект строительства новых казарм для войск НАТО на территории Литвы. Германия участвует в этом проекте, но оказалось, что рядовые немцы не в восторге от такой перспективы. В комментариях к статье, в которой рассказывается о строительстве новых казарм, немцы высказали много негатива по этому поводу.

Так, некоторые пользователи напоминают об уроках прошлого и заявляют, что размещать войска бундесвера на границе с Россией «бессмысленно».

«Парой немецких солдат на русской границе Россию не впечатлишь. Но, вероятно, этого никто и не добивался. Предполагаю, что это был символический акт, чтобы показать, мол, мы опять здесь!» — выразил мнение читатель Achthorn.

«В этом деле мне не нравится, что Германия уже побывала в Прибалтике во время Второй мировой войны. И там ей тогда тоже оказали активную поддержку местные силы. Конечно, сейчас ситуация совершенно иная. Но скажите ради всего святого: что мы там опять забыли?» — пишет пользователь с ником JM1956.

Еще один читатель задается вопросом, можно ли считать действия НАТО в Литве концентрацией войск у российских границ и провокацией.

Раньше на kp.ru сообщалось, что в августе НАТО направило на белорусско-литовскую границу «группу поддержки» в связи с миграционным кризисом.