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В мире29 декабря 2021 16:31

Читатели Die Zeit раскритиковали военную помощь Литве со стороны Германии

Немцы негативно отнеслись к строительству военных казарм НАТО в Литве
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Читатели немецкой газеты раскритиковали размещение войск НАТО неподалеку от российских границ. Фото носит иллюстративный характер.

Читатели немецкой газеты раскритиковали размещение войск НАТО неподалеку от российских границ. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали проект строительства новых казарм для войск НАТО на территории Литвы. Германия участвует в этом проекте, но оказалось, что рядовые немцы не в восторге от такой перспективы. В комментариях к статье, в которой рассказывается о строительстве новых казарм, немцы высказали много негатива по этому поводу.

Так, некоторые пользователи напоминают об уроках прошлого и заявляют, что размещать войска бундесвера на границе с Россией «бессмысленно».

«Парой немецких солдат на русской границе Россию не впечатлишь. Но, вероятно, этого никто и не добивался. Предполагаю, что это был символический акт, чтобы показать, мол, мы опять здесь!» — выразил мнение читатель Achthorn.

«В этом деле мне не нравится, что Германия уже побывала в Прибалтике во время Второй мировой войны. И там ей тогда тоже оказали активную поддержку местные силы. Конечно, сейчас ситуация совершенно иная. Но скажите ради всего святого: что мы там опять забыли?» — пишет пользователь с ником JM1956.

Еще один читатель задается вопросом, можно ли считать действия НАТО в Литве концентрацией войск у российских границ и провокацией.

Раньше на kp.ru сообщалось, что в августе НАТО направило на белорусско-литовскую границу «группу поддержки» в связи с миграционным кризисом.