В Турции арестовали россиянина с поддельным паспортом

Во время проверки в сумках мужчины обнаружили множество поддельных удостоверений личности и паспортов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гражданин России был арестован в Турции с поддельным паспортом. Полицейские задержали мужчину во время проверки пассажиров в самолете, следовавшем из Киева в Анкару.

Как сообщает турецкая газета "Ени Шафак", инцидент произошел в аэропорту Эсенбога в столице республики. Мужчина вызвал подозрение у полицейских и они решили внимательнее осмотреть его паспорт гражданина Узбекистана. Он оказался поддельным, а подозреваемый, который на самом деле был россиянином 24 лет, был задержан.

Также в сумке мужчины обнаружили другие поддельные документы - паспорта и водительские права, а также поддельные результаты ПЦР-теста на коронавирус.. В багаже он вез "качественные принтеры высокого разрешения".

Полицейские подозревают, что задержанный может быть связан с террористической деятельностью.

Как ранее писал сайт kp.ru, воронежца, вернувшегося из Турции и не сдавшего вовремя тест на ковид, суд оштрафовал на 7 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.