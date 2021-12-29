Совет Международной федерации хоккея отменил молодежный чемпионат мира из-за коронавируса

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Совет Международной федерации хоккея (IIHF) после обсуждения дальнейшей судьбы проведения молодежного чемпионата мира (МЧМ-2022) принял решение отменить турнир из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что совет IIHF проводит совещание по поводу МЧМ. Там обсуждались возможные варианты проведения чемпионата, а также вариант его отмены.

До этого российская команда получила техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ из-за ковида у одного из членов команды. Всего из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США - Швейцария, Чехия - Финляндия, Россия - Словакия.

Так, на карантин отправилась сборная Чехии. Команде присудили техническое поражение со счетом 0:1 в матче с Финляндией. А все началось со сборной США - среди спортсменов их сборной выявили два положительных теста на ковид, присудили "технарь" за неучастие в матче со Швейцарией. При этом в новогоднюю ночь США должны встретиться с командой России.