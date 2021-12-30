IIHF сделала официальное заявление: Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен из-за COVID-19 Фото: REUTERS

Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила об отмене молодежного чемпионата мира (МЧМ-2022), который проходил в Канаде. Об этом говорится в сообщении на сайте IIHF.

Причиной отмены соревнований стало распространение ковида в командах.

- Следуя рекомендациям по COVID-19 ... совет IIHF решил, что из-за распространения вируса, в том числе варианта "омикрон", чемпионат мира среди молодежи будет отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников, - сказано на сайте организации.

Отмечается, что такое решение было принято после положительного теста на ковид у одного из игроков сборной России.

Сайт КП-Спорт писал, что накануне российская команда получила техпоражение в матче со Словакией, у одного из членов команды выявили вирус. Всего из-за случаев инфицирования игроков в командах на турнире были отменены три встречи. Первой на карантин ушла американская сборная США, а за ней и спортсмены из Чехии.

После решения IIHF об отмене турнира американский журналист Крис Петерс рассказал, что на МЧМ в Канаде отсутствовал "пузырь", в котором могли бы находиться игроки, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Однако другой журналист Кори Продман подметил, что в отеле, где поселены игроки США и Швеции, запланирована свадьба. И хоккеисты вступили в контакт с гостями торжества.