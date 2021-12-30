МВД разработало требования к оружию для самообороны Фото: Иван ВИСЛОВ

В МВД России подготовили обязательные технические параметры для оружия самообороны, производимого в России и ввозимого на ее территорию.

В частности, речь идет о травматических и газовых пистолетах и револьверах, механических распылителях и аэрозольных устройствах, а также электрошокерах. Об этом со ссылкой на подготовленный ведомством проект приказа ведомства пишет ТАСС.

Так, например, для электрошокеры, как предполагается, будут иметь специальную маркировку с обозначением индивидуального номера, для нанесения которого должны использоваться только металлические детали изделия.

Что касается травматического оружия, то оно не должно иметь конструкцию, позволяющую отсоединить ствол от корпусной детали или затвора, никакие изменения не должны позволять использовать патроны от огнестрельного оружия и патроны с металлическим сердечником.

Летом 2021 года Госдума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия, а также ужесточении прохождения медосвидетельствования для оформления разрешения на владение оружия.