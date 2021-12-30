Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом с 1 января 2022 года

В 2022 году можно будет вернуть 13% затрат на спорт, но не больше 15,6 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2022 года россияне смогут получать 13-процентный социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Юрий Захаров.

Для его получения требуется собрать документы, подтверждающие затраты на спорт (договор на предоставление услуг в данной области и кассовый чек), а также справку 2-НДФЛ, декларацию 3-НДФЛ.

Захаров уточнил, что вычет можно получить и на несовершеннолетних детей. Для этого дополнительно потребуется копия свидетельства о рождении.

По словам юриста, возврат части средств можно будет осуществить с затрат на спорт, которые будут, начиная с 2022 года.

"Абонементы в физкультурно-оздоровительные организации, оплаченные в 2021 году, не подойдут", - уточнил Захаров.

Как ранее писал сайт kp.ru, 5 апреля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете с расходов россиян на физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе на фитнес.

Вернуть возможно будет 13% от расходов на спорт, а общая сумма трат, с которых сделают вычет, будет составлять максимум 120 тысяч рублей. При ставке налога в 13 процентов максимальный "спортивный вычет", таким образом, составит 15,6 тысячи рублей ежегодно.