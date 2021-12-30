Российский препарат от коронавируса "Ковид-глобулин" успешно прошел клинические испытания

"Ковид-глобулин" успешно прошел испытания и получил постоянную регистрацию Минздрава РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19 "Ковид-глобулин" успешно прошел клинические испытания и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

"Согласно результатам двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования, у 7 из 10 пациентов, получавших "Ковид-глобулин" в составе комплексной терапии, снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, отмечено предотвращение таких осложнений, как острый респираторный дистресс-синдром, почечная недостаточность, тромбоэмболические осложнения, увеличение степени поражения легких, ухудшение клинической симптоматики и цитокиновый шторм.

Напомним, “Ковид-глобулин” - это лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, и содержащее антитела к нему. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и “учит” иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно.

Противопоказаниями к использованию препарата являются повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека, аутоиммунные заболевания, кормление грудью, повышенная чувствительность к компонентам лекарства.