Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика30 декабря 2021 8:20

Силуанов заявил, что отключение России от Swift станет большой проблемой для всех

Министр финансов отметил, что при таком развитии событий Европе придется отказаться от российских товаров
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Глава Минфина России Антон Силуанов

Глава Минфина России Антон Силуанов

Фото: Олег ЗОЛОТО

Гипотетическое отключение Росси от системы SWIFT станет большой проблемой не только для страны, но и для других государств, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

В частности, при таком развитии событий Европе придется полностью отказаться от покупки российских товаров, констатировал глава Минфина РФ.

"Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили, - подчеркнул Силуанов. - Россия - участник международного рынка".

SWIFT расшифровывается как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Это международная организация, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Она нужна для того, чтобы банки могли быстро и безопасно переводить деньги друг другу.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал западные страны ввести "адские" санкции против России в случае начала боевых действий с Киевом. В частности, он заявлял о необходимости отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.