Силуанов заявил, что отключение России от Swift станет большой проблемой для всех

Глава Минфина России Антон Силуанов Фото: Олег ЗОЛОТО

Гипотетическое отключение Росси от системы SWIFT станет большой проблемой не только для страны, но и для других государств, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

В частности, при таком развитии событий Европе придется полностью отказаться от покупки российских товаров, констатировал глава Минфина РФ.

"Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили, - подчеркнул Силуанов. - Россия - участник международного рынка".

SWIFT расшифровывается как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Это международная организация, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Она нужна для того, чтобы банки могли быстро и безопасно переводить деньги друг другу.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал западные страны ввести "адские" санкции против России в случае начала боевых действий с Киевом. В частности, он заявлял о необходимости отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.