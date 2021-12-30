Мэр Томска Кляйн приговорен к двум годам тюрьмы за злоупотребление полномочиями

Иван Кляйн Фото: Валерий ДОРОНКИН

Советский районный суд Томска бывшего главу администрации города Ивана Кляйна к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями и незаконном предпринимательстве.

- Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима, — цитирует решение судьи ТАСС.

В частности, Кляйна признали виновным по статьям "превышение должностных полномочий" и "злоупотребление должностными полномочиями".

Напомним, что в начале ноября 2020 года отстраненный мэр Томска был арестован по обвинению в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. По версии следствия, в 2016 году Кляйн, действуя в интересах компании "Томское пиво", препятствовал строительству микрорайона на улице Мокрушина.

Ранее в последнем слове Кляйн настоял на своей невиновности и заявил, что во время следствия якобы была совершена ошибка. Он назвал уголовное дело против него сфабрикованным и выразил мнение, что к делу были привлечены лжесвидетели.