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Политика30 декабря 2021 11:59

Захарова заявила, что Зеленский стал угрозой для Украины и других стран

В МИД России отметили, что решения украинского лидера подрывают принципы демократии
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Мария Захарова уверена, что разобщенность украинцев при Владимире Зеленском достигла катастрофических масштабов

Мария Захарова уверена, что разобщенность украинцев при Владимире Зеленском достигла катастрофических масштабов

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский стал угрозой не только другим странам, но и своей собственной, заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в четверг, 30 декабря 2021 года.

"Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ", - подчеркнула Захарова, отвечая на вопрос о подписанной главой Незалежной стратегией информбезопасности.

По ее словам, при президентстве Зеленского разобщенность украинского народа достигла уже катастрофических масштабов.

Напомним, Владимир Зеленский подписал "Стратегию информационной безопасности Украины", в которой говорится о противодействии "информационной агрессии России".

В первую очередь речь идет о блокировке российских средств массовой информации на территории Украины, но есть и другие сомнительные с правовой точки зрения положения. Подробнее о них читайте в материале kp.ru.