В МВД напомнили водителям о штрафе до 3 тысяч рублей за прогрев автомобиля во дворе Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В пресс-службе столичного МВД напомнили водителям о штрафе от 1,5 до 3 тысяч рублей за прогрев автомобиля во дворе дольше пяти минут. Отмечается, что за 11 месяцев 2021 года в Москве были составлены 1720 постановлений по ч. 2 ст. 12.28 КоАП.

"Отдельной статистики, касающейся штрафов за стоянку транспортных средств в жилой зоне с работающим двигателем, не ведется", - рассказали в ведомстве изданию "Газета.ru".

Ранее российским водителям объяснили, стоит ли прогревать машину с автоматической коробкой передач. Специалист посоветовал ориентироваться на температуру воздуха на улице. По его словам, при сильных морозах масло в механизмах коробки может сильно загустеть, передает "Москва 24".

МВД уточняло детали нового порядка выдачи водительских удостоверений после возникших у автомобилистов вопросов. Представители органов прокомментировали слухи о возможных изменениях в процессе выдачи водительских прав, сообщает телеканал "360".