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Происшествия30 декабря 2021 13:58

В Омске бывший преподаватель аграрного университета украл более 100 миллионов

Мужчина занимал деньги у знакомых бизнесменов
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Сотрудники полиции передали дело в суд

Сотрудники полиции передали дело в суд

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске бывший преподаватель аграрного университета осужден за мошенничество. Мужчина занял у своих знакомых бизнесменов более 100 миллионов рублей, после чего уехал из региона.

Виталий Пецевич, бывший преподаватель, обещал 33-м своим друзьям развить бизнес, благодаря их вложениям. Он занял 122 миллиона рублей и частями выплачивал задолженность. Большую часть от занятой суммы мужчина присвоил себе и уехал из Омска, сообщает пресс-служба МВД России.

Уголовное дело возбудили еще в 2016 году, но смогли поймать обвиняемого только в феврале 2021 года. Виталий Пецевич прятался от следствия в Екатеринбурге. Дело уже передали в суд, мошеннику грозит лишение свободы сроком до 5 лет или штраф до 300 тысяч рублей, сообщает интернет издание gorod55.ru