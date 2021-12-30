Путин ратифицировал соглашение о создании с Таджикистаном объединенной системы ПВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России ратифицировал соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы противовоздушной обороны.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Как писал сайт kp.ru, весной этого года Россия и Таджикистан договорились о создании объединенной системы противовоздушной обороны. Она станет частью объединенной системы ПВО стран-членов Содружества независимых государств. Предполагается, что проект единой системы ПВО России и Таджикистана повысит эффективность решения задач противовоздушной обороны в регионе.

Напомним, Объединенная система противовоздушной обороны СНГ была создана на основе соглашения десяти стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года. Срок действия соглашения неограничен, документ открыт для присоединения других стран. На данный момент в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.