Дмитрий Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение

Губернатор и выразил слова благодарности всем, кто работал над созданием нового уникального отделения паллиативной помощи детям Самарской области.

В Самаре на базе педиатрического корпуса областной клинической больницы имени Середавина открылось первое детское паллиативное отделение. С идеей создания первого в регионе паллиативного отделения выступила Ольга Шелест, руководитель благотворительный фонд «ЕВИТА», и основатель фонда Владимир Аветисян. Инициативу поддержал губернатор Дмитрий Азаров. В четверг, 30 декабря 2021 года, он оценил возможности нового отделения.

- Открытие отделения стало возможным благодаря объединению усилий разных людей: профессиональных врачей, волонтеров и представителей благотворительных фондов, - отметил Дмитрий Азаров.

Ранее паллиативная служба была представлена выездными бригадами, диспансеризацией. Теперь в Самарской области появилось первое специализированное отделение паллиативной помощи детям. Три года назад фонд «ЕВИТА» оборудовал 6 отдельных одноместных паллиативных палат на базе больницы им. В.Д. Середавина и на базе Тольяттинской городской детской больницы. Однако тяжелобольных детей оказалось намного больше, поэтому встал вопрос о создании паллиативного отделения. Самарскую область можно считать новатором в создании отделения для тяжелобольных детей, так как подобное есть лишь в нескольких центральных районах России.

В новом отделении семь палат, каждая из которых оформлена в индивидуальном стиле. Стены украшают персонажи детских сказок и мультфильмов. Для того, чтобы маленькие пациенты и их мамы чувствовали себя комфортно, палаты оснащены современным медицинским оборудованием, телевизорами, кондиционерами, холодильниками, микроволновыми печами и другой бытовой техникой. На этаже есть душевая и ванная комнаты.

В отделении есть процедурный кабинет, комнаты для приготовления молочных смесей, ординаторская, сестринская и санитарные помещения. Все полностью оснащены необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Создан и стоматологический кабинет для санации и лечения зубов детям.

В паллиативном отделении оказывать первичную паллиативную специализированную медицинскую помощь, лечить и заботиться о маленьких пациентах. В новом отделении есть все необходимые специалисты, но при необходимости будут вызываться врачи из других отделений. Кроме того, для отслеживания состояния детей для родителей создадут специальное мобильное приложение, которое позволит в любой момент обратиться за помощью к врачу.