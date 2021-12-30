Исследование: чаще всего в 2021 году россияне дарили на Новый год своим коллегам сладости

Чаще всего в 2021 году россияне дарили на Новый год своим коллегам сладости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пресс-службе AliExpress Россия рассказали, что чаще всего в 2021 году россияне дарили на Новый год своим коллегам сладости (53%), полиграфическую продукцию (25%), косметику и парфюмерию (22%).

"Спрос на товары из категории «Бакалея» вырос в декабре в 16 раз. Чаще всего пользователи заказывали подарочные наборы из ассорти шоколадных конфет или пралине", - рассказали в компании изданию "Газета.ru".

Отмечается, что в рейтинг популярных подарков для коллег также вошли алкоголь (21%), посуда и кухонные принадлежности (15%) и подарочные сертификаты (13%).

Ранее в Государственное Думу внесли законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате в размере получаемой пенсии.

Его авторы предлагают предоставить предновогоднюю выплату всем работающим и неработающим получателям страховых, государственных и военных пенсий, сообщает ОТР.