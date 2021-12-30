На Украине открыли дело о незаконном отстранении Януковича от власти Фото: Евгения ГУСЕВА

В Киеве открыли дело по иску бывшего президента Виктора Януковича к Верховной раде. Политик намерен оспорить отстранение от должности главы государства в 2014 году.

Как сообщила в своем Telegram-канале представитель Рады в Конституционном суде республики Ольга Совгиря, дело открыто Окружным судом украинской столицы. Рассмотрение иска Януковича назначено на 16 февраля 2022 года.

Напомним, в конце 2013 года в Киеве начались протесты, организаторы которых обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Митингующие возвели палаточный городок, захватили несколько административных зданий и создали вооруженные отряды для противостояния с силовыми органами.

В ночь на 22 февраля 2014 после захвата радикалами правительственного квартала Янукович был вынужден покинуть Киев. Парламент Украины принял постановление об «самоустранении Януковича от осуществления конституционных полномочий», при этом сам экс-президент заявлял, что не намерен подавать в отставку.