Врач оценил, на чем опаснее кататься с горки: на ватрушке, санках или ледянке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние праздники дети часто травмируются во время катания с горки. Чаще всего травмы получают при катании на тюбингах. Причина в том, что они развивают большую скорость и почти не управляемы.

Во время экстремального спуска ватрушка может перевернуться или врезаться в препятствие. Не так давно в Московской области произошел случай, когда подросток погиб, врезавшись на ватрушке в дерево.

Снегокаты на втором месте по травматизму. Если не удержать переднюю управляемую лыжу и наехать на кочку, то транспорт может перевернуться.

- Следующие по списку — обычные советские санки. Менее, так скажем, травматичные, за счет того, что они легче, можно как-то в бок немножечко перестроится, — комментирует Пятому каналу врач.

А вот обычная пластиковая ледянка считается самой безопасной. Она менее склонна к развитию скорости.

- Но стоит помнить, что за детьми всегда должен присматривать взрослый человек, - заключил врач.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал россиянам уделить в новогодние каникулы врем прогулкам, а не еде.

Самый плохой вариант, по его мнению, — заставить стол всевозможной едой для того, чтобы продемонстрировать, какой дорого и богато получилось, сообщает телеканал "360".