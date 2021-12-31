Лавров заявил, что Россия предпримет все меры для защиты сотен тысяч своих граждан в Донбассе

Лавров заявил, что Россия сделает все для защиты своих граждан, проживающих на Донбассе. Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости предпринять все меры для защиты граждан Российской Федерации, проживающих на Донбассе. Лавров отметил, что в этом регионе живут сотни тысяч россиян.

«Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты», - сказал глава МИД в интервью РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что внутриукраинский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем и Россиская Федерация готова приложить к этому все усилия.

«Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский «Комплекс мер», одобренный резолюцией 2202 СБ ООН», - сказал Сергей Лавров.

В то же время министр отметил, что на возможные военные провокации со стороны Киева будет дан адекватный ответ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что неофашисты за решение крымчан о присоединении к России отыгрываются на жителях Донбасса. Подробности здесь.