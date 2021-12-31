Глава ФМБА Скворцова заявила, что пандемия COVID-19 может не закончиться летом 2022

Глава ФМБА Скворцова заявила, что сроки окончания пандемии могут отодвинуться из-за мутаций вируса. Фото: REUTERS

Окончание пандемии коронавирусной инфекции может затянуться из-за того, что COVID-19 постоянно мутирует. Об этом в эфире телеканала Россия-24 в пятницу 31 декабря заявила Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Скворцова напомнила, что в 2020 году специалисты прогнозировали окончание пандемии коронавирусной инфекции в период с июля по август 2022 года.

«Поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», - сказала Скворцова.

Также Скворцова отметила неоднозначность штамма «омикрон». Глава ФМБА не исключила, что «омикрон» может внести свою лепту в окончание пандемии.

Ранее вирусолог Александр Семенов заявил, что через четыре месяца «омикрон» станет доминирующим штаммом COVID-19 на планете и предостерег от того, чтобы воспринимать «омикрон» как естественную вакцину от коронавирусной инфекции.