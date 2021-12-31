В России более ста человек погибли в авиакатастрофах в 2021 году

В России увеличилось количество погибших в авиакатастрофах. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году в России произошло меньше авиакатастроф, но в несколько раз увеличилось количество погибших в них людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах. По данным источника, число погибших возросло в 3,5 раза.

«В 2021 году в России произошло 25 катастроф воздушных судов, что на две меньше, чем в 2020 году. Но число погибших в 3,5 раза стало больше - погибли 110 человек. В прошлом году погиб 31 человек», - пишет агентство.

Сообщается, что выросло и число пострадавших в авиакатастрофах. Так, в 2021 году 159 человек получили травмы в происшествиях, связанных с авариями самолетов и вертолетов. В 2020 году травмирован был 71 человек. Чаще всего авиакатастрофы происходили на Камчатке, в Московской и Иркутской областях.

Рост количества погибших и пострадавших связан с тем, что в 2021 году чаще терпели аварии пассажирские самолеты региональной авиации, уточняет агентство.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Кемеровской области при крушении самолета погибли парашютисты.