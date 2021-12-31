Новогоднее обращение Владимира Путина-2022: «Нас объединяют надежды на добрые перемены»

Путин поздравил россиян с Новым годом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом. Первыми новогоднее обращение главы государства услышали жители Камчатского края, у которых Новый год начался в 15:00 по московскому времени.

В своем обращении российский лидер традиционно подвел итоги 2021 года, отметив, как тяжело пришлось россиянам в период пандемии коронавируса. Президент заявил, что главная заслуга в успешной борьбе с ней принадлежит гражданам России, которым удалось объединиться перед лицом новых вызовов.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее, так, как происходит всегда. Всех нас объединяет надежды на добрые перемены. Но мы понимаем, что их невозможно оторвать от вызовов прошлого года. Мы научились жить в жестких условиях. Вместе мы продолжали бороться с эпидемией. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу высказать слова поддержки всем, кто потерял близких. Самое главное, что мы преодолевали все трудности вместе. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, в короткие сроки восстановили экономику. Конечно, нерешенных проблем еще очень много. Но этот год мы прошли достойно. Главная заслуга здесь принадлежит вам – гражданам России», – сказал Путин.

Напомним, речь главы государства транслируется за пять минут до Нового года – 23:55 по московскому времени. После поздравления президента куранты на Спасской башне отсчитывают последние 12 секунд и объявляют о начале нового года.