Путин и Байден стали самыми упоминаемыми персонами в российских СМИ в 2021 году Фото: ТАСС

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден стали самыми упоминаемыми в российских СМИ персонами в 2021 году по версии «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной агентством «Интерфакс».

Российский лидер упоминался в этом году 4 009 402 раз в политических и финансово-экономических СМИ. Глава Белого дома был упомянут в российской прессе 1 453 017 раз.

В первой пятерке списка среди российских деятелей оказались официальный представитель Кремля Дмитрий Песков – у него 612 333 ссылки, премьер-министр РФ Михаил Мишустин (597 950 ссылок, блогер Алексей Навальный (578 607 ссылок) и мэр Москвы Сергей Собянин (551 750 упоминаний).

На шестом месте расположился министр иностранных дел России Сергей Лавров (365 183 ссылки), на седьмом – губернатор Московской области Андрей Воробьев (290 596), на восьмом – вице-премьер РФ Татьяна Голикова (247 563), на девятом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (241 055), десятое место у главы Минобороны РФ Сергея Шойгу (232 918 упоминаний).

Что касается иностранного сегмента, то здесь, кроме Байдена, в пятерке оказались президент Украины Владимир Зеленский, белорусский лидер Александр Лукашенко, бывший президент США Дональд Трамп и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.