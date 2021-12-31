Москвичей предупредили о сильном снегопаде в новогоднюю ночь Фото: Артем КИЛЬКИН

Сильный снегопад накроет Москву в пятницу, 31 декабря, после 18:00. По информации столичного Комплекса городского хозяйства, за сутки в городе может выпасть до 10 сантиметров снега.

«Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 сантиметров. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки», – приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается в сообщении, механизированная уборка проезжих частей и тротуаров с противогололедной обработкой начнется в 21:00. Дорожники выйдут на повторные работы в 6:00 в субботу, 1 января.

В Комплексе городского хозяйства столицы призвали водителей быть внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе городских служб.