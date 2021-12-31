В Германии закрылась половина из действующих АЭС Фото: ru.wikipedia.org

В Германии закрыли три из шести действующих атомных электростанций. Решение связано с энергопереходом страны к более современным источникам энергии.

По информации Associated Press, власти решили закрыть АЭС Brokdorf, размещенную в 40 километрах от Гамбурга, АЭС Grohnde под Ганновером и АЭС Grundremmingen, расположенную в 80 километрах от Мюнхена. Эти предприятия начали работу в середине 80-х годов, обеспечивая электричеством миллионы домов жителей Германии.

Как отмечается в сообщении, сторонники атомной энергии в ФРГ призывают отказаться от закрытия АЭС, так как они выбрасывают относительно немного углекислого газа. По их мнению, они позволят стране достичь целей по сокращению выбросов парниковых газов. Тем временем в правительстве ФРГ заявляют, что вывод из эксплуатации всех АЭС к 2030 году никак не повлияет на энергетическую безопасность страны и планы добиться к 2045 году «климатической нейтральности».