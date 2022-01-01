Нарколог призвал россиян не совмещать алкоголь со сладостями и газировкой Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал россиян во время празднования Нового года не совмещать алкоголь с газировкой и сладостями.

По словам эксперта, лучше наоборот, смягчить действие спиртного. Помочь в этом может, например, картофельное пюре.

- Призываю вас, дорогие друзья ... Не стоит совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями, поскольку "пузырьки" увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся, - приводит слова Брюна пресс-служба ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как не переедать на новогодние праздники. Прежде всего стоит есть небольшие порции. Если салат, даже самый низкокалорийный - то не больше одной-двух столовых ложек. А вот порция горячего блюда должна быть не больше вашей ладони (без пальцев). Гарнир также должен по объему быть не больше горсти. Чем меньше вы будете накладывать себе в тарелку, тем больше шанс попробовать все и при этом не сильно объесться. Можно не ограничивать только свежие овощи, считают эксперты.