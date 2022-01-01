Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в 2022 году разразится "смертельная схватка"

Лидер КНДР Ким Чен ЫН Фото: REUTERS

В 2022 году будет "смертельная борьба", которую обязательно нужно выиграть, заявил лидер Корейской Народно-Демократическая Республики (КНДР) Ким Чен ЫН в заключительной речи на пленуме центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи, который проходил с 27 по 31 декабря. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Генеральный секретарь заявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков", - говорится в сообщении.

Подводя итоги 2021 года лидер КНДР подчеркнул, что он стал "годом великой победы", который открыл путь развитию социалистического строительства "в условиях тяжелых испытаний". Глава государства отметил ключевую роль в этом членов Трудовой партии, рабочих и всего корейского народа.

Вопреки ожиданиям многих экспертов, Ким Чен ЫН не затронул тему отношений с Соединенными Штатами и Южной Кореей, переговоры с которыми по денуклеаризации зашли в тупик.

Как ранее писал сайт kp.ru, в декабре в Северной Корее прошел 11-дневный траур по случаю десятой годовщины смерти предыдущего лидера страны Ким Чен Ира. За соблюдением траура внимательно следили полицейские.

По словам граждан КНДР, жителям страны запрещалось смеяться, громко разговаривать, отмечать дни рождения, употреблять алкоголь и даже хоронить родственников – отдать последний долг умершим стало возможно только после окончания официального траура.